عون: عملية إعادة الإعمار مرتبطة بحصول إصلاحات وغيرها من المسائل

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون ان “لبنان يواصل اتصالاته الديبلوماسية مع الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا لاستكمال الانسحاب الإسرائيلي مما تبقى من الأراضي اللبنانية التي احتلتها اسرائيل في الحرب الأخيرة”، ولفت الى ان “القرار اللبناني في هذا المجال موحد في اعتماد الخيار الديبلوماسي لان لا احد يريد الحرب”.

ونفى عون في حديث له الثلاثاء ان “يكون هناك حصار على الطائفة الشيعية كما يروّج البعض”، وقال إن “الإجراءات المتخذة بالنسبة الى شركات طيران إيرانية محددة مرتبطة بالعقوبات المفروضة على هذه الشركات ولا يمكن اعتبارها حصارا على الطائفة الشيعية الكريمة لانها جزء أساسي من الجسم اللبناني وليست غريبة عنه”.

واكد عون ان “عملية إعادة الاعمار لن تكون بين ليلة وضحاها وهي مرتبطة بشكل او بآخر بحصول الإصلاحات ومحاربة الفساد والإصلاح المالي وغيرها من المسائل التي اشرت اليها في خطاب القسم”، وقال “نريد العمل مع الجميع من اجل دولة تحظى بثقة العالم وتكون أولى مهامها محاربة الفساد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام