الصحة الفلسطينية : ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 48,291 شهيدا و 111,722 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م – موقع قناة المنار – لبنان
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February 18 2025 - 15:36

الصحة الفلسطينية : ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 48,291 شهيدا و 111,722 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م

منذ 48 mins 18 February، 2025
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