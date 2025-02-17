النائب فضل الله: نريد للجيش اللبناني ان يأخذ دوره بحماية السلم الاهلي والتصدي للعدو الصهيوني

أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله “أننا حريصون على السلم الاهلي والاستقرار ولا نريد مواجهة مع احد ونريد للجيش اللبناني ان يأخذ دوره في حماية السلم الاهلي وايضا في التصدي للعدو الصهيوني”.

وقال فضل الله في حديث له الاثنين “هناك فرصة للدولة ان تثبت انها دولة، وأيضا الحكومة الحالية أمامها فرصة تاريخية لتثبت صدقيتها امام شعبها عندما تطلب من الجيش ان ينتشر حتى الحدود وان يعمل على طرد الاحتلال من ارضنا”، وتابع “نحن اولا وكل الشعب اللبناني سيكون وراءها، لأننا نريد لها ان تتحمل المسؤولية في مواجهة الاحتلال الصهيوني وفي مواجهة العدوان المستمر على لبنان”.

ولفت فضل الله الى انه “دائما كان يطرح مطلب بسط سلطة الدولة على جميع أراضيها والفرصة مؤاتية للحكومة لتطبيق هذا المطلب في جنوب الليطاني والسؤال اليوم كيف تريد هذه الحكومة مواجهة احتلال الأرض؟”، واضاف “أما الذين لا يريدون مقاومة فما هي خطتهم لطرد الاحتلال وبمعزل عما سيرد في البيان الوزاري كيف سيتعامل هؤلاء مع واقع وجود احتلال”.

وقال فضل الله “نريد لهذه الحكومة أن تنجح ونريد لهذا العهد ان ينجح ولكن ليس على حساب سيادة بلدنا ولا على حساب كرامة شعبنا وحريته في ان يعبر عن رأيه بالطريقة السلمية المناسبة”، وتابع “نحن ننصح الحكومة ورئيسها أن لا يبدأوا مسيرتهم بارتكاب الأخطاء مع الناس لان كل الذين بدأوا بالخطأ في الماضي سقطوا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام