خريس: اذا بقي الاحتلال الاسرائيلي فمن حق الشعب ان يدافع عن أرضه بكل الوسائل

أكد عضو كتلة “التحرير والتنمية” النائب علي خريس أن “على العدو الاسرائيلي ان ينفذ القرارات الدولية لا سيما القرار 1701 والانسحاب نهائيا من الأراضي اللبنانية”، وتابع “هذا الامر برسم الحكومة ورئاسة الجمهورية والدول التي رعت اتفاق وقف اطلاق النار”.

وقال خريس في حديث له الاثنين “إذا بقي العدو في نقطة واحدة من النقاط التي يقال انه سيبقى فيها داخل لبنان فإن ذلك يعتبر احتلالا ويجب ان يواجه بكل الوسائل السياسية والدبلوماسية والاتصالات والضغوطات”، واكد ان “من حق الشعب ان يدافع عن أرضه وحدوده بكل الوسائل وهو حق لا يمكن التخلي عنه”.

واشار خريس الى أن “على الدولة مسؤولية ولا بد أن تقوم بواجبها على أكمل وجه”، وقال “هدفنا الأول هو الانسحاب التام للعدو الاسرائيلي من كل شبر من أرضنا، والهدف الثاني هو إعادة إعمار ما هدمه العدو الاسرائيلي”.

وشدد خريس على ان “لبنان بلد حر مستقل ولا يمكن أن نقبل بأن يجعلوا منه بلدا مستعمرا من أي دولة من دول العالم”، ولفت الى ان “ما حدث منذ يومين بمنع طائرة إيرانية من الهبوط في مطار بيروت هو تعدٍ واضح على لبنان وسيادته، وهذا ما يتوجب حله من خلال التواصل بين الدولة اللبنانية والجمهورية الايرانية، وأي تعبير شعبي يجب ان يكون هادئا ومنظما وبعيدا كل البعد عن الغوغائية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام