حركة الجهاد الاسلامي: ندين إقدام العدو الصهيوني على اغتيال القائد في كتائب القسام محمد إبراهيم شاهين اليوم في مدينة صيدا جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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February 17 2025 - 19:14

حركة الجهاد الاسلامي: ندين إقدام العدو الصهيوني على اغتيال القائد في كتائب القسام محمد إبراهيم شاهين اليوم في مدينة صيدا جنوب لبنان

منذ 2 ساعة 17 February، 2025
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