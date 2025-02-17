الرئيس عون: المهم هو تحقيق الانسحاب الاسرائيلي أما سلاح حزب الله فيأتي ضمن حلول يتفق عليها اللبنانيون – موقع قناة المنار – لبنان
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February 17 2025 - 13:58

الرئيس عون: المهم هو تحقيق الانسحاب الاسرائيلي أما سلاح حزب الله فيأتي ضمن حلول يتفق عليها اللبنانيون

منذ 1 ساعة 17 February، 2025
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