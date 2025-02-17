الوكالة الوطنية: أهالي بلدة حولا الجنوبية ينتظرون دخول الجيش والصليب الاحمر لاجلاء جثمان الشهيدة والمواطنين الستة المحاصرين – موقع قناة المنار – لبنان
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February 17 2025 - 12:04

الوكالة الوطنية: أهالي بلدة حولا الجنوبية ينتظرون دخول الجيش والصليب الاحمر لاجلاء جثمان الشهيدة والمواطنين الستة المحاصرين

منذ 1 ساعة 17 February، 2025
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