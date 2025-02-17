مراسل المنار: العدو ينفذ عملية تجريف واقتلاع لاشجار الزيتون وسط اطلاق الرصاص والقنابل اليدوية خلال توغله في بلدة كفرشوبا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 17 2025 - 12:04

مراسل المنار: العدو ينفذ عملية تجريف واقتلاع لاشجار الزيتون وسط اطلاق الرصاص والقنابل اليدوية خلال توغله في بلدة كفرشوبا

منذ 1 ساعة 17 February، 2025
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