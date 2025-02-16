صرح الصحفي الإيرلندي تشاي بوز بأن سلوك زعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي يكشف عن موقفه الحقيقي من الوضع الذي يعيشه، مؤكدا أن تعابير وجهه تكشف عن شخصية إجرامية.

جاء ذلك عبر صفحته على منصة “إكس” تعليقا على مقطع فيديو يظهر زيلينسكي وهو يتحدث مع الصحفيين خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، حيث كان يتصرف بشكل غير لائق، ويتحرك بشكل متشنج ويقوم بتعابير وجه غريبة.

وكتب الصحفي “هذا المحتال يحاول الآن يائسا بأي ثمن أن يسرق السلام من شعبه وأوروبا وروسيا والولايات المتحدة. انظروا إليه. لديه ما يخسره. وهو يعرف ذلك”.

ويُعقد في ميونيخ في الفترة من 14 إلى 16 فبراير الجاري المؤتمر الحادي والستون للأمن، حيث يناقش كبار المسؤولين الحكوميين من مختلف الدول التحديات والمشكلات الراهنة في مجال السياسة الخارجية، بما في ذلك الصراع الأوكراني والشرق أوسطي. ويشارك في المنتدى أيضا زيلينسكي والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لأوكرانيا كيث كيلوغ.

وفي وقت سابق، أفاد المحلل في مركز الدراسات الجيواستراتيجية لوكاس ليروس بأن انهيار نظام زيلينسكي أصبح مسألة وقت فقط في ظل انخفاض مستوى الدعم في المجتمع الأوكراني وتقليص المساعدات الأمريكية، وقد تصبح الانتخابات المحتملة نهاية مسيرته السياسية، بينما سيؤدي غيابها واستمراره في السلطة إلى تدمير صورة الزعيم المنتخب ديمقراطيا.

وسبق أن علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بسخرية على مسببات تعابير وجه فلاديمير زيلينسكي الغريبة أمام الصحفيين في مؤتمر ميونيخ للأمن.

وكتبت زاخاروفا تعليقا على مقطع الفيديو: “هل سيتم مرة أخرى إنكار ما يراه الجميع بالعين المجردة؟”.

وفي عام 2022، أعرب نائب رئيس الأكاديمية الروسية للتربية، الأكاديمي في الأكاديمية الروسية للعلوم البروفيسور والدكتور في العلوم الطبية غينادي أونيشينكو عن رأيه بأن زيلينسكي يتعاطى المخدرات التي طور منها إدمانًا لا يمكن استئصاله.

المصدر: وكالات