تظاهرات في تل أبيب والقدس للمطالبة بإتمام صفقة التبادل مع حماس

تظاهر إسرائيلوين مساء السبت، في تل أبيب والقدس، للمطالبة باستمرار صفقة تبادل الأسرى وتنفيذ المرحلة الثانية منها مع حركة حماس.

وأكدت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة أنها لن تسمح لرئيس حكومة الإحتلال بنيامين نتنياهو بعرقلة تنفيذ المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى.

ويتزامن ذلك مع مواجهة حكومة نتنياهو انتقادات حادة من أهالي الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، الذين نظموا مؤتمرًا صحافيًا أمام وزارة الأمن الإسرائيلية في تل أبيب.

هذا وأفرجت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، السبت، عن ثلاثة اسرى إسرائيليين كانوا محتجزين في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بينما أطلق كيان الاحتلال سراح مئات الأسرى الفلسطينيين في سجونها في سادس عملية تبادل في إطار اتفاق الهدنة.

المصدر: وكالات