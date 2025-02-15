مراسل المنار: الطيران المسيّر يستهدف سيارة على طريق جرجوع في إقليم التفاح – موقع قناة المنار – لبنان
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February 15 2025 - 19:52

مراسل المنار: الطيران المسيّر يستهدف سيارة على طريق جرجوع في إقليم التفاح

منذ 21 mins 15 February، 2025
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