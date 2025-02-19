ترامب: أمرت بإنهاء مهام جميع المدعين العامين المتبقين من عهد بايدن

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أمر بإنهاء مهام جميع المدعين العامين المتبقين من عهد سلفه جو بايدن، معتبرا أنه يجب أن يكون للعصر الذهبي لأمريكا نظام عدالة عادل يبدأ اليوم”.

وكتب دونالد ترامب في منشور عبر منصته “تروث سوشال”: “أعطى بايدن بيني طومسون وليز تشيني (وهما المشرعان اللذان قادا التحقيق في أحداث اقتحام الكابيتول في 6 يناير 2021) ميدالية نظير العمل الذي قاموا به في لجنة “غير محددة” ولكن الشيء الوحيد الذي أرى أنهم فعلوه هو الحصول على المعلومات، ثم تدميرها وحذفها جميعا، لأن الأمر برمته تبين أنه كان خدعة”!”

وأضاف ترامب “على مدى السنوات الأربع الماضية، تم تسييس وزارة العدل بشكل لم يسبق له مثيل. لذلك، فقد أمرت بإنهاء مهام جميع المدعين العامين المتبقين من “عهد بايدن” .. يجب علينا “تنظيف المنزل” على الفور، واستعادة الثقة. يجب أن يكون للعصر الذهبي لأمريكا نظام عدالة عادل.. يبدأ اليوم!”

جدير بالذكر أن ترامب وقع لدى استلامه السلطة، عفوا لنحو 1500 متهم اتهموا بارتكاب جرائم ناجمة عن أعمال الشغب في مبنى الكابيتول الأمريكي، محتفظا بتعهده الذي قطعه في ديسمبر بالتحرك بسرعة والعفو عنهم.

في حين أن بايدن أصدر قبل جلوس ترامب على كرسي الرئاسة، عفوا عن أنتوني فاوتشي والجنرال المتقاعد مارك ميلي وأعضاء لجنة مجلس النواب التي حققت في هجوم 6 ينايرعلى مبنى الكابيتول.

ويأتي ذلك في استخدام غير عادي لسلطات بايدن الرئاسية في ساعاته الأخيرة للحماية من “الانتقام” المحتمل من قبل إدارة ترامب المقبلة.

وكانت وزارة العدل أفادت بأن مثيري الشغب اعتدوا على ما يقرب من 140 ضابط شرطة من كل من شرطة الكابيتول الأمريكية وإدارة شرطة العاصمة خلال أعمال الشغب في الكابيتول في 6 كانون الثاني / يناير 2021.

المصدر: روسيا اليوم