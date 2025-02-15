وزيرا خارجية لبنان و ايران يبحثان في اتصال هاتفي سبل حل مشكلة الرحلات الجوية و يعلنان الاستعداد لاجراء محادثات بناءة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 15 2025 - 19:52

وزيرا خارجية لبنان و ايران يبحثان في اتصال هاتفي سبل حل مشكلة الرحلات الجوية و يعلنان الاستعداد لاجراء محادثات بناءة

منذ 1 ساعة 15 February، 2025
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