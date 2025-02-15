وزارة الصحة في غزة: 48239 شهيدًا و111676 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 – موقع قناة المنار – لبنان
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February 15 2025 - 12:12

وزارة الصحة في غزة: 48239 شهيدًا و111676 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023

منذ 24 mins 15 February، 2025
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