الوكالة الوطنيّة: الجيش الإسرائيلي يحرق المنازل في محيط مستشفى ميس الجبل الحكومي ومنطقة الشنديبة شمال بلدة ميس الجبل – موقع قناة المنار – لبنان
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February 15 2025 - 12:12

الوكالة الوطنيّة: الجيش الإسرائيلي يحرق المنازل في محيط مستشفى ميس الجبل الحكومي ومنطقة الشنديبة شمال بلدة ميس الجبل

منذ 1 ساعة 15 February، 2025
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