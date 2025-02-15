وصول سيارات الصليب الاحمر لتسلم 3 اسرى صهاينة في خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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February 15 2025 - 10:40

وصول سيارات الصليب الاحمر لتسلم 3 اسرى صهاينة في خانيونس

منذ 56 mins 15 February، 2025
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