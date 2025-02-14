مسيرة مليونية في صنعاء دعمًا لفلسطين ورفضًا لمخطط التهجير

شهد ميدان السبعين في العاصمة اليمنية صنعاء مسيرة مليونية حاشدة، في طوفان بشري نُصرةً وإسنادًا للشعب الفلسطيني، تحت شعار “على الوعد مع غزة: ضد التهجير، ضد كل المؤامرات”، تأكيدًا على ثبات الموقف في وجه التهديدات الأمريكية-الصهيونية باستئناف العدوان وتهجير الشعب الفلسطيني.

وجاء بيان المسيرات المليونية، الذي ألقاه وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، مؤكدًا الرفض القاطع لمخطط التهجير، وتصفية القضية الفلسطينية، وجريمة القرن، مشددًا على الاستعداد لمواجهة الطغاة المجرمين.

ووجّه البيان رسالة تحذير للعدوين الإسرائيلي والأمريكي من مغبّة الإقدام على تنفيذ مخطط التهجير الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كما شدّد البيان على أن الشعب اليمني ثابتٌ على الوعد والموقف الذي قطعه للشعب الفلسطيني، على لسان القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، بأن اليمن معهم وإلى جانبهم في مواجهة كل المؤامرات والتحديات مهما كان حجمها، ولن يتركهم أو يتخلى عنهم، مهما كانت كلفة ذلك.

وتابع البيان، مخاطبًا الرئيس الأمريكي: “تصريحاتك العنجهية لم تزدنا إلا يقينًا بحقيقة أمريكا الإجرامية، ولم تزِدْنا إلا ثقةً بالخيار الذي اخترناه، وهو الجهاد في سبيل الله، ومواجهة غطرسة أمريكا و(إسرائيل)”، مضيفًا: “نحن، بإذن الله، مع الأحرار من أبناء أمتنا، وسنكون الجحيم الذي سيحرقكم، وينسف كل مخططاتكم ومؤامراتكم، كما نُسِفَت من قبل، رغم ارتكابكم أبشع جرائم الإبادة الجماعية بحق شعوب أمتنا العربية والإسلامية”.

ووجّه البيان رسالةً إلى الدول العربية عمومًا، والدول المحيطة بفلسطين خصوصًا، جاء فيها: “إن مخطط التهجير الأمريكي-الصهيوني، الذي هو جزءٌ من مشروع (إسرائيل الكبرى)، يستهدفكم قبل غيركم، وهو يواجه اليوم رفضًا واستهجانًا من معظم دول العالم. فإن رفضتموه، فقد دفعتم عن أنفسكم الشر، وإن انخرطتم فيه، فستكونون أمام جريمةٍ لا مثيل لها في التاريخ الحديث، وفي مواجهةٍ مع شعوب أمتكم، وحينها لن تنفعكم لا أمريكا ولا (إسرائيل)، وستكونون أخسر الخاسرين في الدنيا والآخرة”.

إلى ذلك، أكّد المحتشدون في المسيرات أن خروجهم اليوم يأتي استجابةً لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وتلبيةً لدعوة الإخوة في المقاومة الفلسطينية.

المصدر: المسيرة + مواقع