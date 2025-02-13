السيد الحوثي: في حال اتجه الأميركي والإسرائيلي إلى العدوان على غزة السبت أو قبله أو بعده سنتجه فوراً اتجاهاً عسكرياً عبر عملياتنا لاستهداف العدو الإسرائيلي والأميركي معاً – موقع قناة المنار – لبنان
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February 13 2025 - 17:04

السيد الحوثي: في حال اتجه الأميركي والإسرائيلي إلى العدوان على غزة السبت أو قبله أو بعده سنتجه فوراً اتجاهاً عسكرياً عبر عملياتنا لاستهداف العدو الإسرائيلي والأميركي معاً

منذ 1 ساعة 13 February، 2025
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