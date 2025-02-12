مراسل المنار: قوات العدو تواصل احراق عددا من المنازل في بلدة عديسة ودبابة ميركافا لا تزال تستنفر خلف السواتر الترابية عند مداخل البلدة المؤدية من بلدتي رب ثلاثين والطيبة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2025 - 13:26

مراسل المنار: قوات العدو تواصل احراق عددا من المنازل في بلدة عديسة ودبابة ميركافا لا تزال تستنفر خلف السواتر الترابية عند مداخل البلدة المؤدية من بلدتي رب ثلاثين والطيبة

منذ 46 mins 12 February، 2025
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