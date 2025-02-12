النائب خريس:حماية الجنوب من تعديات العدو الاسرائيلي مسؤولية الجميع

اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير”، النائب علي خريس، في تصريحٍ له، أن “الجنوب كان ولا يزال عنوانًا رئيسيًا من عناوين الوحدة الوطنية والالتزام المادي والمعنوي لكل مكونات الشعب اللبناني، ولكل الدول الشقيقة والصديقة، ولا يمكن فصل قضية الجنوب عن غيرها من القضايا التي يعاني منها لبنان، وأن حماية الجنوب هي مسؤولية الجميع، لأننا نردد دائمًا مقولة الإمام الصدر: (لا نقبل أن يبتسم لبنان ويبقى جنوبه متألّمًا)”.

وأضاف: “إن الألم الذي يعيشه لبنان عمومًا، والجنوب خصوصًا، هو نتيجة واضحة لاستمرار الكيان الصهيوني الغاصب في اعتداءاته المتواصلة على القرى والبلدات اللبنانية، رغم إعلان وقف إطلاق النار”.

ورأى النائب خريس أن “العدو الإسرائيلي يسعى إلى جعل القرى الحدودية قرى مدمّرة غير صالحة للعيش، لكن إرادة الأهالي ثابتة في سبيل العودة وإعادة الإعمار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام