النائب علي خريس في التشييع المركزي لشهداء حركة أمل في جنوب لبنان: مجاهدونا استشهدوا دفاعاً عن كل لبنان من شماله إلى جنوبه – موقع قناة المنار – لبنان
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February 7 2024 - 13:42

النائب علي خريس في التشييع المركزي لشهداء حركة أمل في جنوب لبنان: مجاهدونا استشهدوا دفاعاً عن كل لبنان من شماله إلى جنوبه

منذ 2 ساعة 7 February، 2024
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