النائب علي خريس في التشييع المركزي لشهداء حركة أمل في جنوب لبنان: مجاهدونا استشهدوا دفاعاً عن كل لبنان من شماله إلى جنوبه – موقع قناة المنار – لبنان
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February 7 2024 - 13:42
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أكثر من 95 ألف شهيد وجريح جراء تواصل العدوان الصهيوني الغربي على قطاع غزة
كتائب القسام: استهدفنا مجموعة من جنود الإحتلال تحصنت داخل منزل غرب خانيونس وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح
سرايا القدس: أسقطنا طائرة صهيونية من نوع "كواد كابتر" وسيطرنا عليها خلال تنفيذها مهام استخبارية في سماء مخيم البريج
سرايا القدس: مجاهدونا أكدوا قتل جميع أفراد قوة صهيونية قوامها 7جنود كانت تتحصن بشقة سكنية بقذيفة TBG غرب خانيونس
وزير خارجية إسبانيا: لا نريد توسع رقعة العنف بالمنطقة و7 أكتوبر جعلنا ندرك أهمية الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية
رويترز: رد حماس على ورقة اتفاق الإطار تضمن اقتراح خطة لوقف إطلاق النار من ثلاث مراحل
رويترز: المقترح تضمن مبادلة المحتجزين بأسرى فلسطينيين و إعمار غزة و انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة
رويترز: المرحلة الثالثة من المقترح تتضمن هدنة تمتد إلى 45 يوما يتم فيها تبادل الرفات والجثث
إعلام العدو: رد حماس يوم أمس على طرح الوسطاء يظهر أن ظهرها ليس للحائط
الأونروا: انتشار مقلق للأمراض في قطاع غزة بسبب نقص الصرف الصحي والمياه النظيفة
تزف المقاومة الإسلامية الشهيد محمد جعفر عسيلي "ولاء" من بلدة أنصار الجنوبية والذي ارتقى على طريق القدس
المقاومة تستهدف تجمعات العدو بمحيط موقعي جل العلام والمرج وثكنة راميم ومقر قيادة كتيبة بيت هلل التابع للواء الإقليمي
وزارة الدفاع السورية:حوالي الساعة 00:30 فجراً شن العدو الاسرائيلي عدواناً جوياً مستهدفاً عدة نقاط بمدينة حمص وريفها
وزارة الدفاع السورية: وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها وأسفر الاعتداء عن استشهاد مدنيين
مراسل المنار:المعلومات الاولية تفيد باستشهاد امرأة وطفل وإصابة 5 مدنيين كحصيلة أولية جراء العدوان الصهيوني على حمص
النائب علي خريس في التشييع المركزي لشهداء حركة أمل في جنوب لبنان: مجاهدونا استشهدوا دفاعاً عن كل لبنان من شماله إلى جنوبه
منذ 2 ساعة
7 February، 2024
عاجل
النائب علي خريس
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