العلامة ياسين: الانجاز ليس في تشكيل الحكومة بل في عملها

أكد رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها، العلامة الشيخ علي ياسين العاملي، في بيان أن “الإنجاز ليس فقط في تشكيل الحكومة، بل في عملها الذي يجب أن يبدأ سريعًا لوضع حد للأزمات المختلفة التي ضربت مجتمعنا، مشددين على أن من أولويات هذه الحكومة إعادة النازحين إلى قراهم الحدودية في الجنوب والشمال.”

وتابع: “إن على الحكومة العمل بأقصى طاقتها لإعادة عمل الدولة إلى المسار الوطني والتعامل مع المواطن كمواطن، وليس المسار الطائفي والمناطقي الذي يسعى له المدعوون بالسيادة، الذين يغفلون عن مصلحة البلد لأنهم ينامون في الحضن الأمريكي لفرض الطائفية بعمق في إضعاف المجتمع والدولة.”

أضاف: “إن الحديث الأمريكي عن القضية الفلسطينية عمومًا وتهجير قطاع غزة بالخصوص، يذكرنا بالمذابح التي ارتُكبت ضد الهنود الحمر، السكان الأصليين في أمريكا، ويؤكد ضرورة التمسك بخيار المواجهة، وليس التفاوض مع المشروع الصهيوأمريكي الذي لا يرى في المنطقة سوى مصلحة الكيان الصهيوني.”

وتابع: “إن شعوب المنطقة التي انتصرت في إيران بإنهاء حالة الشاه، وفي العراق بطرد المحتل الأمريكي، وفي لبنان بهزيمة العدو الصهيوني، وفي فلسطين حيث أفشلت مشروع الشرق الأوسط الجديد، ومن أحرار المنطقة والعالم، سيكملون مشروعهم الذي سيحرر العالم من مشروع الاستكبار العالمي.”

وختم العلامة ياسين، مهنئًا “الأحرار في العالم وإيران، قادة وشعبًا، بذكرى انتصار الثورة الإسلامية التي غيرت وجه المنطقة وأفشلت مخطط إسرائيل الكبرى.”

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام