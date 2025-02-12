“يديعوت أحرونوت” العبرية: لم تتحقق مطالب مستوطني الجليل بإقامة شريط أمني داخل جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 12 2025 - 10:20

“يديعوت أحرونوت” العبرية: لم تتحقق مطالب مستوطني الجليل بإقامة شريط أمني داخل جنوب لبنان

منذ 1 ساعة 12 February، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة