حماس: تصريحات ترامب بشأن تهجير أهل غزة عنصرية وهدفها تصفية القضية الفلسطينية

جددت حركة حماس في بيان لها الثلاثاء رفضها تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن تهجير أهالي قطاع غزة.

وشددت حماس على أن “تصريحات ترامب عنصرية ودعوة للتطهير العرقي بهدف تصفية القضية الفلسطينية والتنكر لحقوق شعبنا الوطنية الثابتة”، وقالت إن “مخطّط ترحيل شعبنا من غزّة لن ينجح وسيواجَه بموقف فلسطيني وعربي وإسلامي موحّد يرفض كلّ مخططات التهجير”.

وأضافت حماس أن “شعبنا العظيم في غزة صمد في وجه القصف والعدوان وسيبقى ثابتا في أرضه وسيُفشل كل خطط التهجير والترحيل القسري”، وتابعت “ما فشل الاحتلال في تحقيقه عبر العدوان والمجازر لن يفلح في تحقيقه عبر مخططات التصفية والتهجير”.

وأشارت حماس إلى “التزامها باتفاق وقف إطلاق النار ما التزم الاحتلال به والذي تم برعاية وضمانة الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة)، وشهد عليه المجتمع الدولي”، واكدت أن “الاحتلال هو الطرف الذي لم يلتزم بتعهداته وعليه تقع مسؤولية أي تعقيدات أو تأخير”.

وكان ترامب قد جدد تصريحاته الداعية لتهجير اهالي غزة وطلب من مصر والاردن استقبالهم.

المصدر: فلسطين اليوم