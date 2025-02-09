الموسوي:‏ نحن نؤمن أن الله أكبر وأن من يُنازع الله رداءَه يصرعه كبرياؤه – موقع قناة المنار – لبنان
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February 9 2025 - 16:12

الموسوي:‏ نحن نؤمن أن الله أكبر وأن من يُنازع الله رداءَه يصرعه كبرياؤه

منذ 17 mins 9 February، 2025
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