السيد الخامنئي: التهديدات الأميركية لإيران ليس لها أي تأثير في أذهان شعبنا ومسؤولينا ولا حتى في الشباب والفاعلين في البلاد – موقع قناة المنار – لبنان
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February 8 2025 - 12:32

السيد الخامنئي: التهديدات الأميركية لإيران ليس لها أي تأثير في أذهان شعبنا ومسؤولينا ولا حتى في الشباب والفاعلين في البلاد

منذ 8 mins 8 February، 2025
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