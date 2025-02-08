وصول امين عام مجلس الوزراء الان محمود مكية الى القصر الجمهوري والاعلان عن الحكومة بعد قليل – موقع قناة المنار – لبنان
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February 8 2025 - 15:36

وصول امين عام مجلس الوزراء الان محمود مكية الى القصر الجمهوري والاعلان عن الحكومة بعد قليل

منذ 25 mins 8 February، 2025
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