النائب علي فياض: المواقف الأميركية هي مجرد فقاعة إعلامية فارغة.. وهذا لا يلغي بصورة عامة كون ‏الأميركيين بمواقفهم التصعيدية يتصرّفون كوكلاء عن الإسرائيليين – موقع قناة المنار – لبنان
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February 7 2025 - 21:10

النائب علي فياض: المواقف الأميركية هي مجرد فقاعة إعلامية فارغة.. وهذا لا يلغي بصورة عامة كون ‏الأميركيين بمواقفهم التصعيدية يتصرّفون كوكلاء عن الإسرائيليين

منذ 33 mins 7 February، 2025
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