مقاومون يستهدفون قوات الاحتلال بعبوة ناسفة خلال اقتحام بلدة يَعبد جنوب غرب جنين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 6 2025 - 22:06

مقاومون يستهدفون قوات الاحتلال بعبوة ناسفة خلال اقتحام بلدة يَعبد جنوب غرب جنين

منذ 42 mins 6 February، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة