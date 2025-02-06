يديعوت احرنوت: الترجيح في إسرائيل هو أن النقاش حول المرحلة الثانية لن يتم إلا بعد بحث المجلس السياسي الأمني خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب – موقع قناة المنار – لبنان
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February 6 2025 - 08:16

يديعوت احرنوت: الترجيح في إسرائيل هو أن النقاش حول المرحلة الثانية لن يتم إلا بعد بحث المجلس السياسي الأمني خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب

منذ 41 mins 6 February، 2025
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