نتنياهو: سنحاول التوصل إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار – موقع قناة المنار – لبنان
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February 5 2025 - 01:28

نتنياهو: سنحاول التوصل إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار

منذ 50 mins 5 February، 2025
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