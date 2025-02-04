مباحثات ألمانية كندية للرد على الرسوم الجمركية الأميركية

أكدت ألمانيا وكندا أن “دوامة التعريفات الجمركية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لن يكون فيها فائزون في نهاية المطاف”.

وذكرت وزارة الاقتصاد الألمانية في بيان لها الثلاثاء أن “وزير الاقتصاد روبرت هابيك، تحدث عبر الهاتف مع نظيرته الكندية وزيرة التجارة، ماري نج، حول الرسوم الجمركية، إلى جانب التنسيق بشأن رئاسة كندا لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي تولتها هذا العام”.

وقالت الوزارة إن “الحوار كان بناء ومفعما بالثقة، وجرى التأكيد فيه على القواسم المشتركة في موقف البلدين”.

وحذر هابيك “الحكومة الأميركية من حرب تجارية مع أوروبا”، مؤكدا على أن “الاتحاد الأوروبي مستعد لرسوم جمركية مضادة”.

وقبل ساعات قليلة من دخول الرسوم الجمركية العقابية البالغة 25% على البضائع القادمة من دولتي الجوار المكسيك وكندا حيز التنفيذ، تفاعل ترامب مع تنازلات تتعلق بتأمين الحدود على وجه الخصوص، وأرجأ القيود التجارية لمدة لا تقل عن 30 يوما.

وفي وقت سابق، هدد ترامب أيضا بفرض رسوم جمركية على واردات “الاتحاد الأوروبي”.

المصدر: روسيا اليوم