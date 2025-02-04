الشرع يزور تركيا اليوم لبحث ملفات الأمن والاقتصاد

يجري الرئيس السوري المعين من قبل الإدارة العسكرية أحمد الشرع “أبو محمد الجولاني”، اليوم الثلاثاء، زيارة رسمية إلى تركيا استجابة لدعوة نظيره رجب طيب أردوغان. ومن المقرر أن يصل الشرع إلى أنقرة بعد ظهر اليوم قادماً من السعودية التي كانت أول محطة خارجية له وقد التقى خلالها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ومن جانب آخر، نقلت رويترز عن مسؤول بالرئاسة السورية، لم تسمه، أنه يتوقع أن يجري الشرع محادثات مع أردوغان بشأن توقيع اتفاق دفاع مشترك يتضمن إنشاء قواعد جوية تركية وسط سوريا وتدريب الجيش السوري.

وأضاف المسؤول السوري أن القواعد قيد المناقشة ستسمح لتركيا بالدفاع عن المجال الجوي السوري في حال وقوع أي هجمات، لافتاً إلى أن “أنقرة حريصة على إنشاء قواعد في سوريا كرسالة إلى المقاتلين الأكراد شمال شرق البلاد”.

وأمس، أفاد مكتب الرئيس التركي بأن زيارة الشرع تأتي “بدعوة من الرئيس أردوغان الذي سيستضيف الشرع في القصر الرئاسي”.

وقال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألتون على منصة “إكس” إن “المحادثات بين الرئيس ونظيره السوري ستركز على “الخطوات المشتركة التي يتعين القيام بها من أجل التعافي الاقتصادي والاستقرار والأمن المستدامين في سوريا”.

المصدر: مواقع إخبارية