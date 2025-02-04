نجمة داوود الحمراء: عدد المصابين في عملية إطلاق النار عند حاجز تياسير 7: 2 في حالة حرجة جدًا و2 متوسطة و3 طفيفة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 4 2025 - 08:34

نجمة داوود الحمراء: عدد المصابين في عملية إطلاق النار عند حاجز تياسير 7: 2 في حالة حرجة جدًا و2 متوسطة و3 طفيفة

منذ 1 ساعة 4 February، 2025
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