وكالة شهاب: إذاعة جيش الاحتلال تتحدث عن استشهاد منفذ عملية إطلاق النار بالأغوار الشمالية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 4 2025 - 08:34

وكالة شهاب: إذاعة جيش الاحتلال تتحدث عن استشهاد منفذ عملية إطلاق النار بالأغوار الشمالية

منذ 1 ساعة 4 February، 2025
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