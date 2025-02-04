مسيرات إسرائيلية تلقي قنابل على منازل الفلسطينيين بمنطقة طلعة الغبز في جنين بالضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 4 2025 - 03:58

مسيرات إسرائيلية تلقي قنابل على منازل الفلسطينيين بمنطقة طلعة الغبز في جنين بالضفة الغربية

منذ 41 mins 4 February، 2025
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