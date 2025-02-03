نواف سلام: تشكيل الحكومة يتقدم إيجابا وفق الاتجاه الإصلاحي الانقاذي

أكد الرئيس المكلف تشكيل الحكومة في لبنان نواف سلام أن “تشكيل الحكومة يتقدم إيجابا وفق الاتجاه الإصلاحي الإنقاذي الذي تعهّد به بالتّفاهم مع رئيس الجمهورية جوزاف عون ووفق المعايير الّتي سبق أن أعلنها”.

وشدد سلام في حديث له الاثنين على أن “أيّ كلام عن أسماء وزاريّة تُفرض عليه هو عار من الصّحة، فهو من يختار الأسماء بعد التّشاور مع مختلف الكتل النّيابيّة، لإنجاز تشكيلة تنسجم مع رؤيته للحكومة الّتي يسعى إليها”.

ولفت سلام الى ان “الغمز من قناة خلاف بينه وبين بعض القوى والأحزاب هو أيضًا غير دقيق، كون التّواصل الإيجابي قائما مع الجميع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام