المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: نحمل الاحتلال والإدارة الأمريكية مسؤولية التداعيات الخطيرة الناجمة عن عدم الالتزام بالتعهدات – موقع قناة المنار – لبنان
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February 4 2025 - 03:58

المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: نحمل الاحتلال والإدارة الأمريكية مسؤولية التداعيات الخطيرة الناجمة عن عدم الالتزام بالتعهدات

منذ 1 ساعة 4 February، 2025
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