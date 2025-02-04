بلدية غزة: رغم وقف إطلاق النار لم يتم إدخال الآليات الثقيلة والمعدات اللازمة ومواد البناء والأدوات الضرورية لصيانة خطوط المياه والصرف الصحي ومازال هناك نقص كبير في عدد المولدات والوقود – موقع قناة المنار – لبنان
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February 4 2025 - 02:24

بلدية غزة: رغم وقف إطلاق النار لم يتم إدخال الآليات الثقيلة والمعدات اللازمة ومواد البناء والأدوات الضرورية لصيانة خطوط المياه والصرف الصحي ومازال هناك نقص كبير في عدد المولدات والوقود

منذ 52 mins 4 February، 2025
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