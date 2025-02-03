أسامة حمدان: معبر رفح البري يعمل من أجل سفر الحالات الإنسانية في المرحلة الأولى وترتيبات عودة العالقين سيتم الاتفاق عليها بمفاوضات المرحلة الثانية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 3 2025 - 21:48

أسامة حمدان: معبر رفح البري يعمل من أجل سفر الحالات الإنسانية في المرحلة الأولى وترتيبات عودة العالقين سيتم الاتفاق عليها بمفاوضات المرحلة الثانية

منذ 13 mins 3 February، 2025
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