واشنطن بوست عن مسؤول “إسرائيلي”: الإدارة الأمريكية الجديدة تركز على هدف مختلف في المنطقة يتطلب إنهاء القتال – موقع قناة المنار – لبنان
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February 4 2025 - 00:52

واشنطن بوست عن مسؤول “إسرائيلي”: الإدارة الأمريكية الجديدة تركز على هدف مختلف في المنطقة يتطلب إنهاء القتال

منذ 23 mins 4 February، 2025
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