القيادي في حركة حماس أسامة حمدان: المرحلة الثانية من مفاوضات تبادل الأسرى ستكون مهمة لأنها ستطرح الأسرى بكل المصنفات من مؤبدات وأحكام عالية وأسرى حزب الله وأسرى غزة بعد 7 أكتوبر – موقع قناة المنار – لبنان
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February 3 2025 - 21:48

القيادي في حركة حماس أسامة حمدان: المرحلة الثانية من مفاوضات تبادل الأسرى ستكون مهمة لأنها ستطرح الأسرى بكل المصنفات من مؤبدات وأحكام عالية وأسرى حزب الله وأسرى غزة بعد 7 أكتوبر

منذ 13 mins 3 February، 2025
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