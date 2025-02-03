الجيش اللبناني: سنقوم بتفجير قنبلة طيران من مخلفات العدوان الإسرائيلي في حقل عيناتا – بنت جبيل اليوم ما بين الساعة 12.00 و 18.00 – موقع قناة المنار – لبنان
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February 3 2025 - 12:34

الجيش اللبناني: سنقوم بتفجير قنبلة طيران من مخلفات العدوان الإسرائيلي في حقل عيناتا – بنت جبيل اليوم ما بين الساعة 12.00 و 18.00

منذ 30 mins 3 February، 2025
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