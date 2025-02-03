المكسيك | شينباوم ترفض اتهامات ترامب لبلادها بشأن التحالف مع المنظمات الإجرامية

رفضت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم الاتهامات التي وجهها لها نظيرها الأميركي دونالد ترامب بأن الحكومة المكسيكية لها علاقات بتجارة المخدرات ووصفتها بأنها “افتراء” وأعلنت عن فرض رسوم جمركية ردا على الضرائب التي أقرها واشنطن هذا السبت.

وكتبت شينباوم على منصة “إكس” “نرفض بشكل قاطع الافتراء الذي يوجهه البيت الأبيض إلى حكومة المكسيك بشأن التحالف مع المنظمات الإجرامية”.

وقالت شينباوم إنها أصدر تعليماتها إلى وزير اقتصاده مارسيلو إيبرارد بتنفيذ تدابير جمركية وغير جمركية للدفاع عن مصالح المكسيك.

وفي أعقاب إعلان ترامب والاتهام غير المسبوق للحكومة المكسيكية، التقت شينباوم بأعضاء حكومتها.

وقالت شينباوم إن “التحالف” مع الجريمة يحدث في الواقع بين مستودعات الأسلحة في الولايات المتحدة، حيث تأتي الغالبية العظمى من الأسلحة التي يتم تهريبها إلى المكسيك والتي تحتفظ بها الجماعات الإجرامية.

وأكدت شينباوم أن “حكومتنا صادرت خلال أربعة أشهر أكثر من 40 طنا من المخدرات، بما في ذلك 20 مليون جرعة من الفنتانيل، كما اعتقلت أكثر من عشرة آلاف شخص مرتبطين بهذه الجماعات”.

ودعت شينباوم واشنطن أيضا إلى إطلاق حملة للوقاية من المخدرات ومكافحة مبيعاتها في الشوارع.

كما سلطت الضوء على جهود حكومتها لاحتواء وصول المهاجرين غير المسجلين إلى الولايات المتحدة، وهي حجة أخرى يستخدمها ترامب لفرض الرسوم الجمركية.

المصدر: يونيوز