إسرائيل هيوم: لم يواجه الجيش الإسرائيلي منذ إنشائه مثل هذا الوضع المعقد في كل الساحات من لبنان إلى سوريا إلى قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 3 2025 - 11:02

إسرائيل هيوم: لم يواجه الجيش الإسرائيلي منذ إنشائه مثل هذا الوضع المعقد في كل الساحات من لبنان إلى سوريا إلى قطاع غزة

منذ 44 mins 3 February، 2025
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