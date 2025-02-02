السيد الحوثي: الأمريكي يريد من كل زعماء العالم العربي والإسلامي أن يكونوا خانعين له مطيعين وموالين ومستسلمين له يقبلون إملاءاته ويقدمون له ثروات شعوبهم – موقع قناة المنار – لبنان
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February 2 2025 - 16:34

السيد الحوثي: الأمريكي يريد من كل زعماء العالم العربي والإسلامي أن يكونوا خانعين له مطيعين وموالين ومستسلمين له يقبلون إملاءاته ويقدمون له ثروات شعوبهم

منذ 42 mins 2 February، 2025
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