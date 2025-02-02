قوى الأمن: توقيف شخصين بالجرم المشهود أثناء قيامهما بسرقة منزل في بلدة أرنون

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: “في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة مرتكبي الجرائم على جميع الأراضي اللبنانية وتوقيفهم،

بتاريخ 1-2-2025 أوقفت دورية من مفرزة النبطية القضائية في وحدة الشرطة القضائية كلّا من: م. ج. ط. (مواليد 1973، لبناني) وأ. ن. (مواليد 2003، سوري) بعد أن ضُبطا بالجرم المشهود، في أثناء قيامهما بسرقة منزل في بلدة ارنون النبطية.

وقد اختلفت المسروقات بين: معدّات مَنشرَة، وأدوات كهربائية، وبطّاريّات، وألواح الطاقة الشمسيّة، بحيث قُدِّرت قيمة المسروقات بحوالى 3000 دولار أميركي.

أُجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفَين، بناء على إشارة القضاء المختصّ”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام