يتحدّث الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم حول آخر التطورات على الساحة الجنوبية وتشييع سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله (رضوان الله تعالى عليه) غدا الأحد الساعة السادسة والنصف مساء – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 2 2025 - 01:10

يتحدّث الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم حول آخر التطورات على الساحة الجنوبية وتشييع سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله (رضوان الله تعالى عليه) غدا الأحد الساعة السادسة والنصف مساء

منذ 2 ساعة 1 February، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة