بدء خروج الأسرى المحررين المبعدين من معبر رفح باتجاه القاهرة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 1 2025 - 17:28

بدء خروج الأسرى المحررين المبعدين من معبر رفح باتجاه القاهرة

منذ 50 mins 1 February، 2025
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