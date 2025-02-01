“جبهة العمل” هنأت بارتقاء القادة الشهداء: معركة الفصل مع العدو باتت قريبة جدا

توجهت “جبهة العمل الإسلامي” في لبنان في بيان بأسمى التعازي والتبريكات وأسمى آيات الإفتخار والعزّة والرفعة الى قيادة حركة حماس وللشعب الفلسطيني بإستشهاد رئيس هيئة أركان كتائب القسّام القائد الكبير الشهيد محمّد الضيف ـ أبو خالد، ومعه ثلّة ونخبة من القادة الشهداء الأبرار الذين ارتقوا جميعاً شهداء في معركة طوفان الأقصى وكلّ شهداء فلسطين والمقاومة على امتداد عالمنا العربي والإسلامي، ولاسيّما شهداء محور المقاومة وفي مقدمتهم شهيدنا الأسمى أيضاً السيّد الأمين القائد حسن نصر الله وإخوانه الذين ارتقوا معه”، وتابعت “لتكون شهادة كلّ هؤلاء طوفاناً زكيّاً معمّداّ ببحر تلك الدماء الهادرة الثائرة التي روت أرض فلسطين المباركة الطاهرة وأرض لبنان واليمن وسوريا والعراق وإيران الإسلام لتكون فاتحة النصر المبين المرتقب، والذي نرتقبه وترتقبه أجيالنا”.

وأكدت الجبهة أن “شهادة هؤلاء القادة الأبطال لدليل على أنّهم كانوا في ساحات القتال ومن مسافة صفر ولم يكونوا في الأنفاق فحسب، بل هم وكما بات يعلم العالم أجمع اتخذوا من تلك الأنفاق نقطة انطلاق جهاديّة مباركة لمواجهة ومقارعة هذا العدو الذي يملك أعلى وأقوى تكنولوجيا تقنيّة عسكريّة وأمنيّة في العالم”، وتابعت “هم لم يكونوا يواجهون الجنود والحيش فقط، بل كانوا يواجهون هذه التقنية وهذه التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي الذي استخدمه العدو ضدهم ومعه أميركا وكلّ دول الغرب المنحازة لصالح العدو في هذه المعركة، هذا عدا عن أسلحة الدمار الشامل، والأسلحة المحرّمة دوليّاً والتي استخدمت في المعركة طوال فترة حرب الإبادة الجماعية والمجازر والمحارق والمذابح في غزّة العزّة، ولمدة سنة وثلاثة أشهر ونيّف”.

وقالت الجبهة إن “دماء كلّ الشهداء الأبرار حقّقت نصراً عزيزاً مؤزّراً في بقعة صغيرة جدّاً من الأرض وفي مواجهة أعتى قوّة إقليميّة تساندها أقوى قوى العالم قوّة وطغياناً وجبروتاً واستكبارا”، واضافت ان “قوّة إيمان هؤلاء المجاهدين الأبطال وصبرهم ونضالهم ومواجهتهم وجهادهم الصارم بعقيدتهم الراسخة للمحتل اليهودي الصهيوني المجرم الغاصب المحتل أثبت للعالم أجمع مصداقيّة قوله تعالى: قال الذين يظنّون أنّهم ملاقو ربّهم كم من فئةٍ قليلةٍ غلبت فئةً كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين”، ولفتت الى ان “معركة الفصل مع هذا العدو باتت قريبة جدا والنصر حتماً سيكون حليف تلك الفئة المؤمنة الصابرة مهما طال الزمن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام